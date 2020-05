Empresa vende máscara a R$ 147 e gera revolta na web

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

A marca de roupas Osklen causou revolta nos internautas após anunciar a venda de máscaras no valor de R$ 147,00. O uso do item é um dos recursos para evitar a proliferação do coronavírus.

A iniciativa da empresa era que a cada duas máscaras vendidas, uma cesta básica seria doada, mas a ideia não agradou os seguidores.

“Osklen vendendo mascara a 147 reais..quem disgraca vai sair nas ruas desfilando " OLHA MINHA MASCARA, É OSKLEY", muito sem noção essa empresa”, comentou um internauta. “Atrelar doação a estratégia de venda, na atual situação, para um empresa pautada em sustentabilidade. Feio demais”, disse outro.

Com a repercussão negativa, a marca decidiu tirar os produtos (máscaras) do mercado.

“A Osklen entende que máscara é um produto para a defesa da saúde das pessoas. Por isso, no mês passado, a fábrica da marca foi remodelada para produzir 50 mil máscaras hospitalares que estão sendo doadas para profissionais de saúde. Ao saberem dessa ação, consumidores nos procuraram pedindo para que produzíssemos máscaras de tecido, produto que não faz parte do portfólio da marca. Criamos então o projeto máscaras, pensado com uma margem de retorno que apenas viabilizaria a operação, além de proporcionar a realização de mais uma ação social de doação de cestas básicas. No lançamento, realizado ontem (5 de maio), ouvimos a opinião pública. Decidimos então suspender a venda do pack e entendemos que é um momento de repensar o projeto. Independente disso, continuaremos com nossa ação social iniciada em abril de produzir e doar 50 mil máscaras hospitalares para profissionais de saúde”