Bolsonaro diz que vai interferir em todos os ministérios: 'não posso ser surpreendido'

O gemido da cama no confinamento

Um dos trechos da reunião ministerial, divulgada nesta sexta-feira (22), mostra Bolsonaro dizendo que vai interferir em todos os ministérios. A reunião ocorreu no dia 22 de abril.

"E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com ele, zero problema com Paulo Guedes. Agora os demais, vou! Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não tem informações. Abin tem seus problemas, tenho algumas informações”, disse.

Em outra parte o presidente chama o serviço de informações do governo de ‘vergonha’. “Eu não sou informado. Fica difícil trabalhar assim. Por isso vou interferir. Ponto final”, afirmou.