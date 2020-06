Em um mês, mais que o dobro de profissionais da saúde foram infectados pelo coronavírus

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Nesta sexta-feira (12), o Ministério da Saúde divulgou que já são 83.118 profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus e 169 mortes na categoria, o número mais do que dobrou em quase um mês. No dia 14 de maio, eram 31.790 profissionais infectados.

Ao todo, 432.668 profissionais fizeram o teste para detectar a doença, sendo que 159.762 tiveram resultados negativos e 189.788 ainda estão sem resultado.

"Estamos tendo cuidado de intensificar a oferta de EPI's. No começo da doença, essa dificuldade era mundial. Dificuldade de conseguir máscaras, aventais. Nós observamos que no início havia a dificuldade do profissional de saber qual EPI usar e até a forma de descarte", disse a a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde em entrevista à Folha de São Paulo.