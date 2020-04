Em megaoperação, Governo planeja trazer 240 milhões em máscaras da China

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

O Governo Federal irá realizar uma megaoperação para trazer ao Brasil 240 milhões de máscaras de proteção destinadas aos profissionais de saúde no atendimento a pacientes com Covid-19.

São 200 milhões de máscaras cirúrgicas com 3 camadas e 40 milhões do tipo N95. A encomenda totaliza 960 toneladas que serão transportadas da China com apoio do Ministério da Infraestrutura.

A operação envolverá cerca de 40 voos e começará daqui a duas semanas. No total, R$ 694,3 milhões foram investidos.