Em festa, jovens quebram quarentena e debocham de coronavírus:'Tem gente que não tá bebendo e tá morrendo'

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

MORADORES QUEBRAM ISOLAMENTO E FAZEM FESTA EM MANSÃO #VEJAVÍDEO pic.twitter.com/AyxDxrTIyx — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) May 7, 2020 Um grupo de jovens decidiu furar a quarentena e organizou uma festa de aniversário regada a muita bebida e mais de 10 convidados em uma mansão na cidade Guarapari no Espírito Santo. O evento começou ontem (6) a noite e só encerrou essa manhã (7), com a chegada da polícia ao local. De acordo com informações do site Uol, a comemoração causou revolta e viralizaou nas redes sociais depois que alguns convidados postaram fotos e vídeos onde apareciam debochando da situação do país que atravessa a pandemia do coronavírus. Nas imagens eles aparecem sem máscaras, satirizando ao cantar: "Tem gente que não tá bebendo e tá morrendo". Em outro trecho um rapaz, abraçado ao amigo manda recado: "Meu amor, estou indo na sua casa passar corona, vai se f*** , eu vou beber, eu bebo mesmo".

A polícia chegou a mansão após receber inúmeras denúncias de vizinhos indignados.

O dono do imóvel explicou que não sabia da festa, pois o imóvel estava fechado e foi cedido pelo filho dele a uma amiga para fazer uma pequena celebração do aniversário dela com pouquíssimas pessoas. Isso teria ocorrido sem o conhecimento dele.

O homem também conta que o filho chegou a participar da festa, mas reitera que não sabia de nada e que jamais permitiria tal absurdo em meio ao caos que o Brasil vive.

Ele afirma que só soube da festa quando foi acordado pelas autoridades já com o relato da confusão.

Nem a aniversariante, nem os convidados quiseram se pronunciar sobre o assunto.