Em 1ª entrevista após assumir Ministério da Saúde, Teich fala em relaxar quarentena

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, deu sua primeira entrevista coletiva nesta quarta-feira (22), após assumir o Ministério da Saúde.

Teich falou que o governo federal trabalha uma diretriz que possa orientar cidades e estados a trabalharem as medidas de flexibilização do distanciamento social contra o coronavírus e que deve ser apresentada em uma semana.

O Ministro chegou a comparar os números do Brasil com os da Itália e EUA e também citou um estudi do Imperial College, que estima no pior cenário, mais de um milhão de mortes no Brasil, mas que o número pode ser de 44 mil, com medidas de isolamento, Teich disse ser "impossível", ao levar em conta o intervalo para que o número seja menor.