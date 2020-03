Eduardo Cunha vai a prisão domiciliar por pandemia de coronavírus

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

A juíza federal substituta, Gabriela Hardt, da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, autorizou a prisão domiciliar do ex-deputado Eduardo Cunha, para a prisão domiciliar com tornozeleira. A decisão se deve ao quadro de pandemia do coronavírus.

“Considerando a excepcional situação de pandemia do vírus COVID- 19, por se tratar o requerente de pessoa mais vulnerável ao risco de contaminação, considerando sua idade e seu frágil estado de saúde, substituo, por ora, a prisão preventiva de Eduardo Consentino da Cunha por prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica”, escreveu a juíza.