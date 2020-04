Eduardo Bolsonaro anuncia que será pai pela primeira vez

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Prestes a completar um ano de casado o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou na noite dessa terça-feira (21), que a esposa está grávida do primeiro filho.

Os dois não revelaram quantos meses tem a gestação, mas adiantou que aguardam um menino. A notícia foi dada por meio das redes sociais do filho do presidente. No post, Eduardo e Heloísa Wolf aparecem exibindo sapatinhos de bebê e mostrando o ultrassom na tela do celular.

Na legenda, o deputado escreveu: "Em meio a tantas notícias ruins Deus nos presenteou com a melhor de nossas vidas, vem aí nosso filhote!".

No fim do ano passado, Heloísa já havia ficado grávida, mas perdeu a criança com pouco mais de 2 meses de gestação. Esse é o primeiro neto homem de Jair Bolsonaro