Venda de teste rápido para Covid-19 em casa é GOLPE

O impeachment do governador do Amazonas

No Mercado Livre vários anúncios de kits de testes rápidos de Covid-19 com o valor abaixo do mercado estão sendo feitos, o problema é que se trata de um golpe.

Lembrando que a venda desses kits é proibida pela Anvisa, e o teste não pode ser feito pelo paciente sem a presença de um profissional de saúde.

Nos comentários dos anúncios, clientes alegam que pagaram e não receberam o produto.

De acordo com o UOL, o Mercado Livre excluiu 125 vendedores com ofertas similares e 58 mil propagandas enganosas que prometiam prevenir, aliviar e até curar o coronavírus.

O Mercado Livre afirmou para o site UOL, que impede a comercialização de produtos irregulares, "caso também dos testes rápidos para a Covid-19".

"Trabalhamos na remoção do site de publicações de produtos que garantam prevenir, aliviar ou curar o coronavírus, uma vez que são contrários aos nossos Termos e Condições, divulgando informações enganosas não endossadas pela Organização Mundial da Saúde", afirmou a companhia.