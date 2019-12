O ex-médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como "doutor Bumbum", será candidato a vereador no Rio de Janeiro nas eleições do ano que vem. Furtado foi acusado de homicídio doloso pela morte de uma paciente durante um procedimento estético em julho do ano passado e perdeu seu registro profissional, necessário para o exercício da Medicina.

Segundo o UOL, ele chegou a ser preso preventivamente em julho, mas foi solto após decisão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em janeiro deste ano.

Em seu perfil no Instagram, Furtado se descreve como pré-candidato a vereador do Rio. "Saúde, Justiça", escreveu ainda. Na rede social, tem mais de 600 mil seguidores.

Ele aproveita o espaço para falar sobre assuntos diversos, como fé e a crise na Saúde. "Por isso estarei lutando no próximo ano (2020), por uma #saúde com respeito ao cidadão carioca, mas também às condições médicas de prestar à população um bom e decente atendimento", escreveu em uma postagem.

A bancária Lilian Calixto faleceu em julho após ter sido submetida a um procedimento estético realizado no apartamento de Furtado, na Barra da Tijuca. Na época, ele classificou a morte como uma "fatalidade".