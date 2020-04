Doria revoga medida que permitia funcionamento de escritórios de advocacia

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou neste sábado, 4, por meio de sua conta no Twitter, que cancelou no período da tarde a medida que permitia o funcionamento de escritórios de advocacia e de contabilidade em todo o Estado. "Os escritórios poderão funcionar virtualmente, mantendo o atendimento remoto aos seus clientes", escreveu o governador.

A medida permitia, mesmo com a quarentena recomendada no Estado, que funcionários de ambas as categorias trabalhassem nos escritórios e recebessem clientes.