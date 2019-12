Dona de casa é mordida ao capturar sucuri; Veja Vídeo

Uma dona de casa capturou sozinha uma sucuri de 2 metros de comprimento em um parque no Jardim Europa em Barretos (SP). Ao tentar colocar o animal dentro de uma caixa levada pelo Corpo de Bombeiros, Larissa Lara de Souza ainda foi picada na mão.

Segundo um site de notícias do Globo, a captura foi registrada em vídeo por pessoas que estavam no local. As imagens mostram a luta da dona de casa para segurar a serpente, que se enrolava no braço dela. Quando tudo parecia controlado, a sucuri cravou os dentes na mão da mulher.

“Ela não tem veneno, mas tem bactérias na boca porque ela come bichos”, explica Larissa. “Eu vim do mato, fui criada na fazenda junto com meu avô, em sítio. Nunca tive medo. Já peguei cobra cipó, uma jiboia em uma chácara. Ela estava querendo comer os pintinhos”, completa.

Larissa conta que passeava no parque com a irmã, as sobrinhas e os dois cachorros, na tarde deste domingo (22), quando viu uma aglomeração próxima ao playground. Ao se aproximar, a dona de casa viu que se tratava de uma sucuri e decidiu agir para evitar que atacasse.

“Eu vi o rabinho primeiro e o corpinho meio enrolado. Agachei devagarzinho e peguei na cabeça dela, igual eles fazem na televisão. Ela agarrou no meu braço, ficou tentando se enrolar, tentando lutar a todo o momento, apertava forte”, relembra.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou uma caixa para colocar a cobra. Mas, como o espaço era pequeno para o animal, foi necessário utilizar uma gaiola. Larissa afirma que a sucuri foi libertada em uma área de vegetação em Barretos.

“Para proteger as crianças e os cachorros, resolvi pegar a cobra. Porém, aconteceu que ela acabou me picando. Mas está tudo bem. Fui socorrida, fui ao hospital, tomei soro, fiz eletro[cardiograma], vários tipos de exame de sangue. Graças a Deus, está tudo bem”, diz.