'Domingão do Faustão' exibe direito de resposta do Flamengo

O Domingão do Faustão, da Rede Globo, exibiu no programa deste domingo o direito de resposta do Flamengo às críticas do apresentador Fausto Silva na edição do último dia 9. Na ocasião, ele contestou o comportamento da diretoria rubro-negra nas negociações com os familiares das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, tragédia ocorrida em fevereiro de 2019.

"É inadmissível, indecente o comportamento dos diretores do Flamengo no caso do Flamengo. O problema não é dinheiro. O problema é principalmente caráter, ter a sensibilidade, um tanto de humanismo. Como é que esses dirigentes conseguem chegar em casa e olhar os filhos e olhar os netos, sem nenhum respeito a quem perdeu as crianças? É revoltante em todos os aspectos", disparou Faustão.

Em resposta, o Flamengo acusou o apresentador de desconhecimento do caso, tratou as acusações como “infundadas” e reforçou que trata o assunto com “seriedade e compromisso” desde o início. Confira a nota na íntegra:

Na noite deste último domingo, durante o programa “Domingão do Faustão”, transmitido pela Rede Globo de Televisão, o apresentador Fausto Silva acusou as diretorias - passada e atual - do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio ocorrido no Ninho do Urubu.

Mostrando total desconhecimento do caso, o apresentador Fausto Silva, sob a desculpa de apoiar uma manifestação de torcedores, destilou uma série de acusações infundadas que acabam por atingir também a imagem da instituição Flamengo.

As injustas e desrespeitosas afirmações do apresentador Fausto Silva demonstram seu total desconhecimento, ou omissão, de todo tratamento sério e responsável que o Flamengo tem adotado nesta que foi a maior tragédia do clube em seus 124 (cento e vinte e quatro) anos.

Ao contrário do que foi afirmado pelo referido apresentador, o Flamengo, desde o primeiro momento após a tragédia, vem buscando amenizar a dor e prestar todo o auxílio possível para os familiares das vítimas, tendo, inclusive, arcado com todos os custos para trazer os familiares para o Rio de Janeiro, incluindo hospedagens, e arcando com todas as questões inerentes aos tratamentos psicológicos dos familiares e demais meninos atingidos pela tragédia.

O Flamengo sempre se colocou à disposição das famílias para celebração de acordos, já tendo celebrado acordo com 20 (vinte) famílias, restando, apenas 6 (seis) famílias a serem indenizadas.

Convém destacar, ainda, que as 6 famílias que ainda não celebraram acordo com o Flamengo recebem, atualmente, uma assistência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, até que a Justiça decida a questão ou até que sejam celebrados acordos.

É importante que se tenha em consideração que a celebração de acordos não depende, apenas, do Clube de Regatas do Flamengo, mas também das famílias e seus advogados.

Os acordos celebrados envolvem valores muito superiores aos aplicados pelos tribunais brasileiros para indenizações, de forma que demandas judiciais dificilmente concederão às famílias valores mais vantajosos do que os que foram e são ofertados pelo Flamengo.

É lamentável que um apresentador de tamanho renome e representatividade na televisão brasileira venha a proferir insultos e acusações injustas, sem que tenha se informado minimamente sobre a realidade dos fatos.

O Flamengo reafirma sua seriedade e compromisso em prestar toda a assistência necessária às famílias das vítimas e reitera que sempre esteve aberto ao diálogo e assim seguirá até que todas as famílias sejam indenizadas.