Dois mil voluntários testam vacina considerada promissora contra Covid-19

A fase de testes com a vacina de Oxford, já começou no Brasil. Nessa semana, cerca de 2 mil voluntários, sendo 1 mil de São Paulo e 1 mil do Rio de Janeiro começaram a receber as doses.

Considerada a vacina mais promissora desenvolvida até agora, o imunizante gerou grandes expectativas, mas ainda é cedo para atestar sua potência.

Apesar disso, a Rede D’Or cogita amplia os testes para outro estado, mas dessa vez no Nordeste. A empresa ainda não confirmou qual seria o estado, mas o Jornal Extra aponta a possibilidade de ele ser a Bahia.