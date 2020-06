Dois mil voluntários brasileiros vão receber vacina contra covid-19 em fase de testes

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Cerca de 2 mil brasileiros vão ser submetidos a testes de uma vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade Oxford, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada e destelhada nessa quarta-feira (3), pelo Ministério da Saúde.

A princípio, 1 mil paulistas que atuam na linha de frente e se expõe diariamente ao vírus serão os voluntários. Toda a estrutura para recebê-los e monitorá-los está sendo montada pela Fundação Lemann sob a permissão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para os pesquisadores, quanto mais expostos ao coronavírus estiverem os voluntários, mais fácil será atestar a segurança da vacina testada.

Outros 1 mil brasileiros também serão testados, vale destacar que esse é o primeiro teste feito fora do Reino Unido, responsável pelo criação e produção do imunizados. Por lá, 10 mil voluntários também estão recebendo as doses e sendo acompanhados por equipes médicas.

Ainda que as pesquisas estejam andando em compasso apressado, os pesquisadores afirmam que ainda é cedo para comemorar, já que as chances dos teste em humanos darem é certo é de tapenas 50% até o momento.