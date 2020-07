Dois anos após incêndio, PF conclui inquérito sobre desastre em Museu Nacional

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

A Polícia Federal concluiu, nesta segunda-feira (6), o inquérito sobre o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que ocorreu no dia 23 de setembro de 2018.

Dois anos após o desastre, a PF informou que o incêndio não foi criminoso, de acordo com a CNN Brasil. Ainda segundo a emissora, o laudo da perícia apontou que o fogo teve inicio em um ar-condicionado.

A Polícia Federal concluiu, nesta segunda-feira (6), o inquérito sobre o incêndio no Museu Nacional que ocorreu no dia 23 de setembro de 2018.

Dois anos após o desastre, a PF informou que o incêndio não foi criminoso, de acordo com a CNN Brasil. Ainda segundo a emissora, o laudo da perícia apontou que o fogo teve inicio em um ar-condicionado.