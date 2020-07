Dilma diz que Temer é ‘cara de pau’ ao ser contra impeachment de Bolsonaro

Wilson Lima e a solidão do Poder

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) chamou o ex-presidente Michel Temer (MDB) de “cara de pau” e afirmou que lhe falta vergonha na cara por se posicionar contrário ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Dilma se manifestou por meio de nota nesta terça-feira (7), em resposta a entrevista concedida por Temer ao site Uol, na última segunda-feira (6).

Temer disse na entrevista que um terceiro processo de impedimento no Brasil, desde sua redemocratização, não seria bom para e que isso “está virando moda no país”. Temer assumiu a presidência após o impeachment de Dilma em 2016.

“Virou moda [falar de impeachment]. Não quer dizer isso, porque, me perdoe, se você colocar uma manchete, ‘impeachment virou moda’, parece que eu sou contra. Não. Neste momento, o presidente Bolsonaro acho que não está correndo esse risco. Não sei o que vai acontecer daqui dois meses, pode acontecer algo desastroso e daí o impedimento é inevitável”, comentou Michel Temer.

Veja a nota da ex-presidente na íntegra em resposta a fala de Temer:

"A Desfaçatez de Temer

Uma elite oligárquica que não tem limites para realizar seus interesses – de milícias assassinas ao próprio governo Bolsonaro – produz, também, a desfaçatez ou, em termos populares, a cara de pau, a falta de vergonha na cara.

Michel Temer, um dos artífices do golpe, e do impeachment fraudulento, porque sem crime de responsabilidade, com inegável despudor diz que “o impeachment não pode virar moda” e, por isso, Bolsonaro deve ficar.

É o mesmo personagem de seguidos sincericídios nos quais reconheceu que houve golpe em 2016 e, com a mesma desfaçatez de agora, diz que “não queria e não participou”.

Mas a diferença é que, agora, os pedidos de impeachment contra Bolsonaro não têm a marca e o caráter golpistas, já que se lastreiam em crimes de responsabilidade reais".

DILMA ROUSSEFF