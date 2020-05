Dias Toffoli tem resultado de teste para coronavírus negativo

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

O presidente do STJ, Dias Toffoli testou negativo para o exame de covid-19, ao qual foi submetido no último sábado (24), depois de apresentar alguns sintomas sugestivos da doença.

O ministro foi internado para drenar um abcesso, mas durante os procedimentos médicos ele passou mal e a hipótese de infecção por coronavírus foi levantada.

Apesar do resultado do exame ter sido negativo, os médicos vão pedir uma contraprova para descartar a chance de o laudo ser um falso negativo, quando a pessoa está infectada, mas o vírus não é rastreado ainda no organismo dela.