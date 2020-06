Dexametasona já é utilizada em casos graves de coronavírus no Brasil

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

A Dexametasona já é utilizada em casos graves de coronavírus e o uso deve ser ampliado após resultados de um estudo da Universidade de Oxford, segundo a Folha de Sao Paulo.

O medicamento foi sugerido de acordo com o responsabilidade do médico logo no início da pandemia, mas segundo um novo estudo, os resultados trouxeram mais segurança para recomendação aos pacientes internados em casos graves que necessitam de suporte de oxigênio e em ventilação mecânica.

Ainda de acordo com a publicação, os médicos estão preocupados com o uso indiscriminado do Dexametasona, isso porque ele é barato e de fácil acesso, igual como aconteceu com a cloroquina e a hidroxicloroquina. A Organização Mundial da Saúde não recomenda o uso do Dexametasona em casos leves.