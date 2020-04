Detento faz comentário em live de Marília Mendonça e tem celular apreendido pela polícia

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Um detento da Unidade Prisional de Anápolis, interior de Goiás, teve o celular apreendido durante uma revista na unidade, nesta quinta-feira (09) após o homem ter comentado na live da Marília Mendonça. De acordo com o site UOL, policiais fizeram buscas do aparelho telefônico ao som da cantora.

"Salve do Presídio do Recanto do Sol Anápolis-GO", escreveu ele. O comentário viralizou nas redes sociais.

Ainda de acordo com o site, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária divulgou uma nota e afirmou que, como medida de controle da segurança penitenciária, são realizados diariamente procedimentos de revista estrutural em todas as unidades do sistema prisional goiano, por determinação do governo do Estado.