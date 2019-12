Deputado José Wilson Santiago é afastado do cargo por suspeita de superfaturar obras

Agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão na Congresso Nacional, e um dos alvos é o deputado federal José Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, na manhã desse sábado (21).

O político é suspeito de participar de um esquema criminoso que superfaturava obras no estado. Por decisão do ministro Celso de Melo, o deputado também foi afastado do cargo.

Os mandados estão em andamento não só no gabinete de Santiago, como também em outros endereços dele e de outros suspeitos de integrarem a organização criminosa.

Entre os investigado estão também assessores do deputado, o prefeito de Uiraúna na Paraíba, um funcionário da casa e um empresário identificado como Cledson Dantas. Eles podem responder por peculato, lavagem de dinheiro e corrupção.