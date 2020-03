Democratas da Câmara dos EUA divulgam proposta de resposta ao coronavírus

Um 'tac' para a Umanizzare

Democratas da Câmara dos Representantes dos EUA aceleraram os trâmites para concluir um pacote econômico em resposta ao novo coronavírus e garantir o aval do governo americano antes do fim de semana.

A proposta que o Partido Democrata preparou e divulgou no fim da quarta-feira (11) cobre os custos de pessoas afastadas do trabalho por causa de coronavírus, amplia o seguro desemprego e garante que o teste para identificar a doença seja gratuito, entre outras medidas. O projeto de lei reflete uma série de prioridades definidas pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e pelo líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, no começo da semana.

Congressistas democratas pretendem aprovar o pacote nesta quinta-feira, embora ainda não se saiba o nível de apoio que terá dos republicanos.

Pelosi conversou com o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, em duas ocasiões ontem em busca de apoio do governo para a proposta.

O Partido Republicano também discutiu medidas na noite de quarta-feira, deixando em aberto a possibilidade de o Congresso fechar um compromisso bipartidário para lidar com as consequências econômicas da pandemia em questão de dias. Fonte: Dow Jones Newswires.