Delegado do DF Fernando César é atropelado e fica em estado grave

O delegado da polícia civil do Distrito Federal Fernando César Costa, 48, foi atropelado nesta terça-feira (5) e está em estado grave. O investigador comandou a Coordenação de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor).

De acordo com informações do site de notícias Globo, ele estava andando de bicicleta quando ele e um amigo foram atingidos por um veículo. Ainda segundo a publicação, delegado apresenta traumatismo cranioencefálico. Ele também quebrou ossos do rosto e teve um edema na cabeça.

A segunda vítima foi encaminhada ao hospital inconsciente, com sangramento no nariz e na boca, e com suspeita de traumatismo cranioencefálico grave.