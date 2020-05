Defesa de Queiroz soube de relatório em fase sigilosa de investigação da PF

A crepioca do vice-governador

O jornal Folha de São Paulo, revelou nesta quinta-feira (21), que a defesa do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o ex-PM Fabrício Queiroz, foi informada ainda em agosto de 2019 sobre a existência do inquérito sigiloso da Polícia Federal no Rio de Janeiro onde Queiroz era citado.

Ainda em agosto, outro suposto vazamento teria ocorrido, quando Jair Bolsonaro tentou trocar o comando da PF no Rio de Janeiro. As informações surgem dias após o empresário Paulo Marinho, ex-aliado e suplente de Flávio Bolsonaro no Senado divulgar que houve vazamento da Operação Furna da Onça pouco antes do segundo turno das eleições de 2018, em outubro.

O empresário prestou depoimento na quarta-feira (20) à PF e depõe nesta quinta-feira (22) ao Ministério Público Federal. Marinho diz que Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência sobre a deflagração da operação.