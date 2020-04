Curva de mortes de coronavírus no Brasil está mais acelerada que a da Espanha

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

As mortes confirmadas por Covid-19 no Brasil estão aumentando em um ritmo mais acelerado que o da Espanha quando estava na mesma fase da pandemia, há duas semanas, concluiu uma pesquisa realizada por especialistas da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulsita (Unesp), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade de Berkley (nos Estados Unidos), e Universidade de Oldenburg (na Alemanha).

Uma das formas de fazer o cálculo é levando em conta o tempo que o coronavírus leva para dobrar o número de óbitos. Como vem sendo admitido pelas autoridades estaduais e até pelo ministério da Saúde, o número de casos é subnotificado por não haver testes suficientes. Mas ainda assim, a curva da pandemia no Brasil aponta que o cenário no País é pior do que o da Espanha, um dos mais afetados.

Na terça-feira (21) o tempo de duplicação do número de mortos por coronavírus era de 9 dias e 14 horas no Brasil. Na Espanha, era de 12 dias e 7 horas, duas semanas atrás. O cálculo precisou ser feito em datas diferentes porque na Espanha o vírus passou a matar antes do que no Brasil, que recebeu a doença quando a situação já estava avançada nos países europeus.