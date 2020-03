Cristo Redentor é iluminado com bandeiras de mais de 150 países que enfrentam coronavírus

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Nesta quarta-feira (18) um dos principais cartões postais do Brasil, o Cristo Redentor, foi iluminado com mais de 150 bandeiras dos países que enfrentam o novo coronavírus. O ato contou com a presença do arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani Tempesta e o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposo.

No local os religiosos rezaram o pai nosso. O público não teve acesso ao monumento, já que nesta terça-feira (17) foram suspensas as visitas ao local, para evitar aglomerações e prevenir a propagação do Covid-19.

A campanha #RezemosJuntos lançada pelo Papa Francisco, pedindo orações pelas vítimas da pandemia, finalizou a projeção.