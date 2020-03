Coronavírus: Sobe para 30 o número de casos confirmados no Brasil

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira (9), que o Rio de Janeiro confirmou mais cinco casos do novo Coronavírus. Com isso, os casos subiram de 25 para 30 no Brasil.

Os casos confirmados até o momento são em São Paulo (16), Rio de Janeiro (8), Bahia (2), Alagoas (1), Espírito Santo (1), Distrito Federal (1) e Minas Gerais (1).

No Mundo, os casos confirmados da infecção totalizam 107.600, com 3.656 mortes, em 95 países.