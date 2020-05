Coronavírus: sem medidas rígidas, Brasil pode atingir 125 mil mortes até agosto, diz pesquisa

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

O número de brasileiros mortos por coronavírus pode chegar a 125 mil até o mês de agosto, o que tornaria o Brasil em um novo epicentro da doença, segundo um estudo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos.

"O Brasil tem que seguir o exemplo de Wuhan, na China, assim como da Itália, Espanha e Nova York, impondo leis e medidas para ganhar controle sobre a rápida propagação epidêmica e reduzir a transmissão do novo coronavírus", indicou o diretor do Instituto para Métricas de Saúde e Avaliação (IHME), Christopher Murray, segundo informações do UOL com base na matéria do New York Times.

Para o especialista, sem medidas rígidas de controle do vírus no país, o número de mortes pode continuar crescendo até julho, o que para ele, pode ocasionar um impacto negativo na resposta dos hospitais diante da pandemia.

O Brasil já contabiliza 24.512 mortes por Covid-19 e atingiu a marca de 1.039 novas mortes em 24h. Ao todo, são 391.222 casos confirmados no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira (26). Pelo 3º dia consecutivo, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em números de mortes por dia.