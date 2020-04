Coronavírus mata índio de 15 anos que estava internado em hospital de Roraima

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Um índio Yanomami, de 15 anos que internado com coronavírus não resistiu e morreu na noite dessa quinta-feira (9), no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista.

A vítima estava internada na UTI do hospital desde a última sexta-feira (3), onde chegou com um quadro grave de síndrome respiratória, mas a contraprova dos exames acusaram a Covid-19.

Na noite de ontem, os pulmões dele entraram em colapso e ele acabou falecendo.O rapaz era da aldeia de Rehebe, mas estava morando na cidade de Alto Alegre onde estaria concluindo o ensino fundamental.

Casos do novo vírus entre os indígenas têm crescido nos últimos dias e já somam 24, segundo o Ministério da Saúde. Em Manaus, um índio Mura de 55 anos que morava na cidade morreu nesta semana e no Pará uma idosa de 87 anos da etnia Borari, também foi vítima do Covid-19.