Coronavírus é capaz infectar gravemente gordura do corpo, diz estudo

Uma pesquisa recente mostrou que o coronavírus pode causar uma infecção grave nas células gordurosas espalhadas pelo corpo.

Segundo o estudo, desenvolvido pela Unicamp, o tecido adiposo é uma espécie reservatório do vírus e quantas mais velhas essas células gordurosas são, mais inflamadas elas podem ficar. O que justificaria a incidência maior de mortes nesse grupo e nos idosos.

Para simular os testes, os pesquisadores manipularam células com grandes cargas virais e as envelheceram com a ajuda de radiação ultravioleta.

O próximo passo a partir de agora é descobrir se após replicado, o vírus pode sair das células gordurosas e “procurar”, outros tipos de células para atacar.