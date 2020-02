Coronavírus: aumenta para 16 o número de casos suspeitos no Brasil

Sobe para 10 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil segundo dados divulgados neste sábado pelo Ministério da Saúde. Outros dez casos foram descartados.

Segundo o site UOL, São Paulo apresenta o maior número de ocorrências suspeitas com 8 casos, sendo que já foram descartados 2 suspeitas. São investigados 4 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Foram levantadas duas suspeitas do vírus em Santa Catarina. Um caso suspeito foi registrado no Paraná e Ceará.

Ainda de acordo com o site, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou 11.953 casos de coronavírus em todo o planeta.