Contra coronavírus, casais devem usar máscaras durante sexo, diz pesquisa

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Com o avanço da pandemia no mundo, com mais de 6 milhões de casos confirmados e 379.941 mortes registradas até esta quarta-feira (03) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), um estudo publicado no Annals of Internal Medicine, da Universidade de Havard, nos Estados Unidos aponta que será necessário usar máscara durante as relações sexuais para evitar a contaminação por coronavírus.

Além disso, pesquisadores também consideram que é melhor evitar o beijo, sexo oral e anal, ou qualquer outra prática que envolva sémen ou urina, segundo o site UOL.

Ainda de acordo com o site, é importante tomar banho antes e depois do sexo, e em seguida limpar o local com álcool ou sabão.