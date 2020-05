Conselho adia decisão sobre alojamento de presos em containers

Carlos Almeida é o Coringa

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária adiou, na última terça-feira (28), a decisão sobre se presos poderão ser alojados em containers durante a pandemia do novo coronavírus.

A proposta foi encaminhada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e beneficiaria detentos que fazem parte de grupo de risco e presos já infectados.

A Defensoria Pública da União emitiu parecer afirmando que as caixas de ferro não possuem as condições térmicas adequadas, são sem ventilação e sem iluminação. Ainda segundo o entendimento da Defensoria, seria uma forma de contribuir com o alastramento da Covid-19.