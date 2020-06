Congresso Nacional é iluminado com cores do arco-íris em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTI

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Pela primeira vez na história, o Congresso Nacional recebeu iluminação com cores do arco-íris para homenagear o 'Dia do Orgulho LGBTI' (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex), comemorado mundialmente no dia 28 de junho, neste domingo.

De acordo com o Sistema Globo, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, não houve atos para celebrar a data, mas o coletivo Brasília Orgulho, responsável pela organização da parada LGBTI levou a ideia da projeção das cores ao senador Fabiano Contarato (Rede-ES), que pediu permissão à Primeira-Secretaria da Casa do Senado, e teve o ato autorizado.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), comentou o ato em suas redes sociais. "No Dia Internacional do Orgulho LGBTI, o Senado Federal projetará as cores do arco-íris na sede do Parlamento, a partir das 20h. Em uma sociedade plural, não pode haver espaço para preconceito. O Congresso Nacional respeita a diversidade."