Confirmado primeiro caso de transmissão local do coronavírus no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro confirmou na manhã de hoje (12), as primeiras transmissões locais do coronavírus dentro do do estado. Segundo a Secretaria de Saúde, os contaminados são dois idosos de 72 e 68 anos, eles são casados e não teriam viajado para fora do país.

Ambos estão em isolamento domiciliar e são monitorados pelo Ministério da Saúde, quadro deles é estável. De acordo com o órgão, o número oficial de casos do Covid-19 no Rio é de 15 pessoas.

O vírus já é considerado uma pandemia e atinge vários países, sobretudo na Europa e Ásia.