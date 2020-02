O segundo caso do novo coronavírus no Brasil acaba de ser confirmado neste sábado (29), com um paciente de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde paulista informou que assim como no primeiro caso, o paciente esteve na Itália.

Ainda segundo o Ministério, não há evidências de circulação do vírus em território nacional. Mais informações devem ser divulgadas pelos órgãos em breve.