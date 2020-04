Comerciantes desmentem postagem de Bolsonaro que mostra desabastecimento na Ceasa de BH

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Após o presidente Jair Bolsonaro divulgar vídeo, nesta quarta-feira (1), onde trabalhador mostra a Ceasa de Belo Horizonte vazia, sem produtos e sem movimento, como crítica às ações de isolamento social e de fechamento de segmentos do comércio devido ao novo coronavírus, reportagem da Rádio CBN foi até o local para averiguar a situação.

O repórter Pedro Bohnenberger comenta em vídeo que o movimento no local era tranquilo e bem abastecido de produtos, com os trabalhadores dizendo que as vendas até aumentaram após o isolamento social. O repórter conta que o vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro é de uma trabalhador que gravou o movimento da Ceasa em um sábado, dia em que é normal não ter muitos vendedores, segundo os próprios comerciantes da Ceasa.

Veja vídeo da Rádio CBN: