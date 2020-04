Com população ignorando isolamento, Brasil tem 60 mortes por coronavírus em apenas 24h

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite dessa sexta-feira (3), mostrou os casos de coronavírus tem disparado no país assim como o número de mortes. Em apenas 24 horas, 60 óbitos foram registrados e o número de infectados alcançou 9.056 casos oficiais.

Os estados que mais vítimas fatais são São Paul com 219, Rio de JaneIro com 47, Ceará com 22, Amazonas com 12, e Pernambuco com 10. Em todo o país, decretos de quarentena e fechamento de comércios e escolas foram estabelecidos para tentar frear a pandemia, mas muita gente tem ignorado o risco.

Autoridades temem que o sistema de saúde do país, tanto o público quanto o particular sofram um colapso por não terem estrutura para atender tantos pacientes como tem ocorrido na Itália e nos Estados Unidos.