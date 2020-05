Com mais de 22 mil mortos, Brasil ainda não sente impactos da covid-19 no interior

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Brasíli/DF – O impacto da pandemia de coronavírus nos municípios do interior do Brasil ainda está para acontecer. A constatação é do ministro – interino – da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta segunda-feira, dia 25.

Os casos de mortes, vítimas da covid-19, pelo Brasil afora já atinge marca superior a 22 mil e os de pessoas infectadas ultrapassa os 350 mil no País, informa o Ministério da Saúde.

Em pronunciamento na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na manhã desta segunda-feira, Pazuello disse que das três da pandemia – preparação, impactos nas regiões metropolitanas e capitais e impactos no interior, o País vive a segunda fase.