Com coronavírus, homem que não tinha sintomas graves morre ao ser liberado por hospital

Um homem identificado como Vitorio Negri Neto, de 72 anos, morreu quatro dias após ter sido liberado do hospital por não apresentar sintomas graves de coronavírus, As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo informações da Folha, Vitorio sentiu os primeiros sintomas da doença, similares aos de uma gripe forte, na quarta-feira (18). No dia seguinte, foi internado em um hospital particular, em São Paulo. O exame teria saído na segunda-feira (24) e dado positivo para Covid-19 mas o paciente já havia tido alta no fim de semana por não ter nenhuma doença crônica (que aumenta o risco de morte de quem tem a infecção), por sua febre ter cessado e por não ter sentido falta de ar.

Na noite de terça-feira (24), a esposa de Vitório disse à família que o marido estava bem. Às 6h da manhã seguinte, no entanto, ele acordou delirando e teve uma parada cardíaca que o matou. Familiares informaram que o resultado da autópsia feita no mesmo dia aponta que a causa da morte foi Covid-19.

Questionado pela reportagem sobre a liberação do paciente, o Hospital , em nota, que somente os pacientes considerados graves, que apresentem comprometimento respiratório, devem ser mantidos em internação hospitalar, e que o isolamento domiciliar é uma medida de saúde pública para as formas leves e moderadas da doença.