Com 70 novos casos, Brasil tem 191 casos confirmados de coronavírus

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

O Ministério da Saúde confirmou na tarde deste domingo (15), que o Brasil tem 191 casos confirmados do novo coronavírus ( Sars-Cov-2).

São Paulo tem 126 casos confirmados, seguido do Rio de Janeiro (24), Paraná (6), Rio Grande do Sul (6), Santa Catarina (6), Goiás (3), Pernambuco (2), Bahia (2), Distrito Federal (8), Alagoas (1), Minas Gerais (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1), Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1) e Sergipe (1).

Ainda não foram contabilizados os novos casos confirmados na Bahia. A Secretaria estadual soma 9 casos, Ministério, 2. O Distrito Federal com 14 casos, contra 8 confirmados pelo Ministério. O quarto caso no Espírito Santo. O Ministério soma 1. Os 2 primeiros casos em Mato Grosso do Sul.