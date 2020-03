Colunista insinua que Michelle Bolsonaro está vivendo caso com Osmar Terra e web reage

Internautas subiram a tag #BolsonaroCorno no twitter na tarde deste domingo (1), após um colunista da revista Istoé insinuar que a esposa de Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro estaria tendo um caso extraconjugal com o ex-ministro Osmar Terra.

Osmar Terra foi demitindo no início de fevereiro, do Ministério de Cidadania. Segundo o colunista, Michelle Bolsonaro vem demonstrando desconforto no casamento e chegou a viajar sozinha com Osmar Terra pelo país e os dois já teriam assistido filme juntos. Ainda segundo o colunista, o caso extraconjungal seria o principal motivo de sua queda.

Michelle teria ainda sido instalada na Biblioteca do Planalto para que o presidente a vigiasse de perto. Internautas foram à loucura com a informação e as reações foram variadas. Confira:

Micheque viajava sozinha com o ex-ministro Osmar Terra, Bolsonaro que lute.#BolsonaroCorno pic.twitter.com/VyKF7vRUBr — I̶s̶ʟ̶ᴀ̶ɴ̶ᴅ̶ᴇ̶ʀ̶ (@isllander) March 1, 2020

Foto: Reprodução / Twitter