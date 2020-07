‘Cidadã não, desempregada’, internautas repercutem demissão de mulher que atacou fiscal

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

A mulher que atacou um fiscal no Rio de Janeiro durante uma reportagem do Fantástico exibida nesse domingo (5) foi demitida da empresa onde trabalha após a repercussão do vídeo.

Nas imagens, a mulher tentava humilhar o fiscal que chamou o companheiro de “cidadão”. “Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você”.

Após a empresa Taesa informar a demissão da mulher, internautas subiram a hashtag “desempregada”. Veja a repercussão: