Ciclone bomba deixa oito mortos e rastro de dor e destruição

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - Sete pessoas morreram em Santa Catarina e outra morreu no Rio Grande do Sul nessa terça-feira (30) por conta das tragédias provocadas pela passagem do “ciclone bomba” no sul do país.

Em Santa Catarina, as mortes foram registradas em Florianópolis, Chapecó e no Vale do Itajaí. Em Brsuque uma pessoa está desaparecida. No Rio Grande do Sul a morte ocorreu em Porto Alegre.

A maioria das vítimas morreu por conta de desabamentos, mas também houve óbitos por queda de árvore e choque elétrico. Essa manhã (1), o ciclone provoca ventanias no Rio de Janeiro e São Paulo e segue avançando para o Sudeste.

Em alguns lugares ventos de 80 km/h, já arrancaram árvores, afundaram barcos e provocaram ressacas, telhados inteiro de casas e empreendimentos foram arrancados.