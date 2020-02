Chinês acusado de assassinatos de chineses em SP é extraditado para o Brasil

A Espanha extraditou na manhã desta sexta, 21, um integrante da máfia chinesa acusado de participação nos homicídios de chineses em São Paulo entre 2015 e 2016. Outro membro da mesma organização aguarda o processo para também ser extraditado.

Ambos foram presos em Madri em um vôo de conexão com destino à China.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo conduz as investigações e passou as informações para a Representação Regional da Interpol na capital paulista.

A Polícia Federal realizou o processo de Difusão Vermelha (Red Notice) no banco de dados de procurados da Interpol após requerimento do 1.º Tribunal do Júri de São Paulo.

O procedimento permitiu que o preso fosse conduzido de Madri para São Paulo. Ele será encaminhado ao sistema prisional do Estado.