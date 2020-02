China troca gestão da província de Hubei, epicentro de surto viral

O governo chinês apontou nesta quinta-feira, 13, o ex-prefeito de Xangai Ying Yong como principal líder do Partido Comunista em Hubei, a província onde se originou o surto de coronavírus e que já conta com mais de 48 mil casos de infecção confirmados.

Jiang Chaoliang, que até então atuava como líder na região, foi demitido do cargo, segundo a Xinhua, a agência de notícias oficial do país. Dois auxiliares de Jiang também foram afastados.

Os gestores de Hubei vinham sendo severamente criticados pela forma como administraram a crise de saúde, que começou na capital da província, Wuhan, e já atinge ao menos 27 países.

As cidades da província mais afetadas pelo surto, onde moram 60 milhões de pessoas, estão em isolamento desde o mês passado.

Também nesta quinta, o governo chinês informou que 14.840 casos em Hubei foram adicionados à lista oficial de registros do coronavírus, após ajustes na forma como a estatística é levantada. Com isso, o total de casos de coronavírus na China se aproxima dos 60 mil, com 1.367 mortes.

ONU. O embaixador da China junto à Organização das Nações Unidas (ONU), Zhang Jun, afirmou na quarta-feira, 12, em reunião na sede da entidade, em Nova York, que seu governo "está confiante de que é capaz de vencer a batalha" contra o vírus e que os esforços "estão gerando resultados positivos".