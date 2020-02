A China informou nesta quarta-feira, 26 (pelo horário local), que foram registrados novos 406 casos e 52 mortes decorrentes de infecção pelo coronavírus - todos os óbitos ocorreram na província de Hubei, onde o surto se originou. Com isso, o número total de mortos no país subiu para 2.715, com 78.064 casos confirmados.

Ainda nesta quarta, uma base militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul informou que um militar americano de 23 anos foi infectado e está em quarentena. Após a China, a Coreia do Sul é o país com mais casos de coronavírus até agora: 1.146, com 11 mortes.