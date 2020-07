China alerta que Cazaquistão tem vírus mais mortal que Covid-19

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Na quinta-feira (9) a embaixada da China no Cazaquistão disse que há uma pneumonia local, ainda com causa desconhecida, com uma mortalidade maior do que a do Sars CoV-2, vírus causador da Covid-19.

Segundo a France Press, nesta sexta-feira (10), a ex-república soviética na Ásia negou as afirmações chinesas.

A China alegou que a doença ainda em investigação causou 1.772 mortes no primeiro semestre de 2020 – 628 delas em junho. Três regiões do Cazaquistão estão afetadas e entre as vítimas estariam cidadãos chineses.

Porém, o ministro cazaque da Saúde disse que as afirmações "da mídia chinesa não correspondem à realidade".