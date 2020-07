Celular explode e criança de 5 anos fica em 'chamas'

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Um criança de 5 anos sofreu queimaduras de 2º grau pelo corpo após o celular, que estava carregando, explodir em suas mãos, na última terça-feira (07). O caso aconteceu na última terça-feira (07), em campinas, em São Paulo, mas só ganhou repercussão agora.

"Parecia o barulho de um tiro", disse a mãe ao relatar em entrevista ao Sistema Globo que a menina pegou o celular para jogar, no momento que o aparelho estava carregando. Pouco tempo depois, o aparelho explodiu. A mãe da menina estava lavando roupa no momento do acidente, mas ao ouvir o barulho correu para verificar o que havia acontecido e acabou encontrando a criança em chamas após a explosão.

A criança sofreu queimaduras nos dois braços, nas duas pernas e no tórax, além de lesões nos lábios e nas narinas e foi encaminhada a um hospital, mas teve que continuar o tratamento para as queimaduras em casa, devido a pandemia do coronavírus.