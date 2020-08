Casos de Covid-19 aumentaram entre padres após reabertura de igrejas

Desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, em março deste ano, aproximadamente 415 padres diocesanos já foram diagnosticados com Covid-19, até a última sexta-feira (31). Segundo a revista Veja, o aumento é de 11% em relação a um levantamento publicado apenas dois dias antes, que registrava 368 padres infectados.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) faz um alerta em relação à abertura das igrejas. Ainda de acordo com a instituição, é importante manter os cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus.

O bispo Dom José Negri, próximo ao padre Marcelo Rossi, foi internado em São Paulo para tratar a Covid-19. Além dele, Dom Fernando Figueiredo, outro clérigo próximo de padre Marcelo, também foi diagnosticado com a doença e se trata em casa.